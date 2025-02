Presidente Nicolau Júnior destaca transparência e parceria entre os poderes

Na sessão de abertura dos trabalhos legislativos de 2025, realizada nesta terça-feira, 4 de fevereiro, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), o deputado Nicolau Júnior, do Progressistas, ressaltou a importância da leitura da mensagem governamental realizada pelo governador Gladson Cameli. Em sua fala, o parlamentar destacou o respeito mútuo entre o Poder Executivo e o Legislativo, frisando a relevância da tradição dessa comunicação anual.

“É um respeito do poder executivo com o nosso poder, e é uma tradição. O governador sempre, nessas mensagens, está presente aqui, trazendo o que foi feito no ano anterior e o que está previsto para o próximo ano”, afirmou o presidente Nicolau Júnior. Para ele, a mensagem governamental não só proporciona uma visão clara sobre as ações passadas do governo, mas também dá à sociedade a oportunidade de entender as políticas e programas que serão desenvolvidos ao longo de 2025.

O parlamentar também ressaltou a transparência que essa prática garante. “A sociedade vai ter o conhecimento das ações, da política, dos programas de governo e das obras previstas, o que é muito importante para a democracia”, completou. Ele enfatizou ainda que a parceria entre o Executivo e o Legislativo está mais fortalecida do que nunca, destacando a colaboração estreita entre os dois poderes, essencial para o desenvolvimento do Estado.

“Governador, saiba que estaremos sempre ao seu lado na construção de novas conquistas para o nosso povo e para o fortalecimento do nosso querido estado”, frisou o presidente da Aleac.

