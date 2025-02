Preto, branco e prata predominam no red carpet do SAG Awards 2025

O SAG Awards 2025 ocorreu no último domingo (23/2), dando continuidade à temporada de premiações. Como a coluna já havia notado em eventos recentes, como o Bafta, três cores específicas ganharam destaque no tapete vermelho: preto, branco e prata. As peças estampadas foram exceção e deram espaço a composições em cores limpas, com foco nas silhuetas ou nas texturas, como a renda.

Vem saber os detalhes:

Considerado um termômetro para o Oscar, assim como outros eventos deste período, o SAG Awards realizou a 31ª edição no Shrine Auditorium, em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos.

O evento, realizado pelo Screen Actors Guild, o sindicado de atores dos Estados Unidos, premia as melhores performances do cinema e da TV.

Nas categorias de atuação de cinema, Timothée Chalamet (Um Completo Desconhecido) e Demi Moore (A Substância) venceram como Melhor Ator e Atriz, respectivamente. Entre os coadjuvantes, ganharam Kieran Culkin (A Verdadeira Dor) e Zoe Saldaña (Emília Pérez). Conclave venceu como Melhor Elenco.

Já no segmento de televisão, a grande vencedora foi Shogun, que levou Melhor Elenco de Série Dramática, Melhor Atriz de Drama (Anna Sawai), Melhor Ator de Drama (Hiroyuki Sanada) e Melhor Performance de Elenco de Dublês.

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic via Getty Images

Cores em destaque: preto

O que Zoe Saldaña, Demi Moore, Selena Gomez e Elle Fanning têm em comum? Além de estarem no elenco de alguns dos principais filmes da temporada — Emilia Pérez, A Substância e Um Completo Desconhecido —, as quatro atrizes optaram por vestidos pretos, com silhuetas elegantes, para comparecer ao SAG Awards.

Jeff Kravitz/FilmMagic via Getty Images

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic via Getty Images

Maya Dehlin Spach/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images

Maya Dehlin Spach/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images

Para Demi Moore, o SAG Award de Melhor Atriz marca mais uma vitória. Semanas antes, ela se emocionou ao contar, no discurso do Globo de Ouro, que havia sido chamada de “atriz de filme de pipoca”. Na ocasião, ela ganhou o prêmio na mesma categoria, assim como no Critics’ Choice Awards, recentemente. No vídeo abaixo, veja o discurso da artista ao receber o prêmio do Screen Actors Guild.

Branco

Se, por um lado, a intensidade elegante do preto marcou presença, a suavidade do branco também fez as honras de acompanhar.

Entre os exemplos, o longo com manga assimétrica de Pamela Anderson, o paletó off-white de Colman Domingo e o vestido de Quinta Brunson, com renda de cima a baixo.

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic via Getty Images

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic via Getty Images

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic via Getty Images

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic via Getty Images

Prata

Outra cor cheia de presença, seja no brilho ou em quantidade de looks, foi o prateado, assim como nos red carpets do Bafta e do evento de 50 anos do Saturday Night Live em 16 de fevereiro. O destaque vai para o modelo de alta-costura da Givenchy, de 1997, eleito por Cynthia Erivo, a Elphaba na versão filme de Wicked.

Maya Dehlin Spach/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images

Jeff Kravitz/FilmMagic via Getty Images

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic via Getty Images

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic via Getty Images

Houve, também, um leve aceno ao millennial pink, que bombou cerca de 10 anos atrás. A cor estava presente, por exemplo, nos visuais de Ariana Grande, Sofia Carson e Jane Fonda. Estaria a tonalidade voltando para 2025?

