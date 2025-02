Previsão de calor extremo vai influenciar na montagem do calendário da Copa de 2026

A Copa do Mundo de 2026 vai ser disputada em três países: México, Estados Unidos e Canadá. De acordo com o estudo, 14 das 16 cidades que vão receber jogos podem ter temperaturas perigosas para os atletas. Vancouver e Cidade do México são as únicas fora da lista. Os estádios de Dallas, Houston, Atlanta e Vancouver têm sistema de refrigeração. Em todas as outras, o calor deve ser extremo – principalmente em Miami e Monterrey. Os pesquisadores recomendaram que nesses lugares, a Fifa não marque partidas no período da tarde.