A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou, na noite do último sábado (23), um carregamento ilegal de 11.500 maços de cigarros contrabandeados na BR-364, altura do km 121, em Rio Branco, Acre.

A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina, por volta das 19h50, quando os agentes identificaram um veículo com comportamento suspeito e realizaram a abordagem. Durante a vistoria, os policiais constataram que a carga era composta por cigarros da marca Point, de origem estrangeira, sem documentação fiscal.

Diante da infração, o motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Rio Branco, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. O veículo e a mercadoria ilegal também foram levados à Polícia Judiciária para os procedimentos necessários.

A PRF reforça seu compromisso no combate ao contrabando e crimes fronteiriços, além de incentivar a população a denunciar atividades ilícitas por meio do telefone 191, com garantia de anonimato.