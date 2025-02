PRF apreende 78 kg de haxixe em veículo transportado por guincho na BR 364 em Rio Branco

A apreensão aconteceu durante uma fiscalização no Km 124 da BR 364, no dia 4 de fevereiro, por volta das 14h20, quando a Polícia Rodoviária Federal realizava uma fiscalização de rotina.

Durante a fiscalização, Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um guincho que transportava outro veículo. Durante a inspeção, os agentes encontraram no interior do veículo guinchado um saco com pacotes de substância semelhante a haxixe, totalizando 78 kg.

O condutor afirmou não ter verificado a carga, disse apenas que estava levando o veículo quebrado de Plácido de Castro para Rio Branco.

O material foi apreendido e o condutor apresentado como testemunha na Delegacia de Flagrantes.