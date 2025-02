PRF apreende diversas mercadorias de origem estrangeira na BR-364

Na última terça-feira (18), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal PRF abordou um veículo durante fiscalização de rotina. Durante a inspeção, os agentes observaram diversos volumes embalados em sacos plásticos pretos no banco traseiro e no porta-malas do automóvel.

Ao ser questionado, o condutor informou que os produtos eram mercadorias de origem estrangeira adquiridas na cidade boliviana de Puerto Evo Morales/Pando, com destino a Rio Branco, capital do Acre, onde seriam entregues a uma destinatária não identificada.

De acordo com a PRF, oram apreendidos diversos volumes desses itens, transportados sem a devida comprovação fiscal.

A carga foi arrecadada e encaminhada à Delegacia da Receita Federal em Rio Branco para as providências cabíveis. Diante das informações obtidas, foi constatada, a princípio, a ocorrência de descaminho.