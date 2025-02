PRF diz que tráfego na BR-364 foi ‘totalmente reestabelecido’ após rompimento na rodovia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o tráfego de veículos no KM 533 da BR-364, no município de Tarauacá, no Acre, foi totalmente restabelecido. O trecho estava interditado devido ao rompimento da via, mas após os devidos reparos, a circulação foi normalizada.

De acordo com a PRF, a atualização mais recente ocorreu nesta terça-feira (26), às 13h. A interdição havia causado transtornos para motoristas que trafegam pela região, uma das principais rotas de ligação no estado.

A Polícia Rodoviária Federal reforça a importância de que os condutores sigam as orientações de segurança ao trafegar pelo trecho e permaneçam atentos a possíveis novas atualizações. O comunicado oficial foi divulgado pelo Núcleo de Comunicação da PRF no Acre (NUCOM/AC) e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o apoio do Governo Federal.