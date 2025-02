PRF e GEFRON apreendem 3 kg de Skunk e prendem suspeitos por tráfico de drogas no interior do Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON-AC) apreendeu na última quinta-feira (6), três quilos de Skunk durante uma fiscalização de rotina na BR-317, em Xapuri, município no interior do Acre.

Segundo informações, no decorrer da ação um motociclista tentou fugir ao avistar a equipe. Durante a fuga, a mulher, que era garupa na motocicleta, arremessou um pacote em direção a mata, na tentativa de se desfazer do material, que posteriormente foi identificado como a droga de alto valor no tráfico.

O Skunk é um tipo de “maconha modificada”, que passa por diversos tipos de intervenções e cruzamentos entre plantas, até chegar ao seu estado final, ou seja, “mais potente”. O material ilícito e os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Xapuri-AC.