A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu duas armas de fogo e prendeu dois indivíduos no último domingo (2) durante uma abordagem de rotina no km 115 da BR-364, em Rio Branco. A fiscalização ocorreu no período da tarde, quando os agentes pararam um veículo de passageiros e realizaram a inspeção.

Dentro do automóvel, a equipe encontrou uma sacola contendo uma arma de fogo de fabricação artesanal. Em seguida, sob o banco do motorista, foi localizada uma pistola 9mm. Diante do flagrante de posse ilegal de armas, os ocupantes do veículo foram detidos e encaminhados à Delegacia de Flagrantes da capital acreana.

Ao chegarem à unidade policial, foi constatado que um dos presos tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Justiça. Ele foi autuado também pelo novo crime.

Além das armas, a PRF apreendeu documentos pessoais, dois celulares e R$ 682 em espécie, que estavam com os detidos. Todo o material foi entregue à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.