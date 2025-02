PRF prende homem transportando mais de 20 kg de pasta base de cocaína no interior do Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motociclista que transportava 20,260 kg de pasta base de cocaína na noite desta quinta-feira (27), no km 316 da BR-317, em Brasileia, município no interior do Acre. A abordagem ocorreu durante uma fiscalização de rotina.

Os agentes pararam o condutor, que carregava uma bagagem na garupa da moto. Ao ser questionado, ele confessou espontaneamente que transportava drogas. Na inspeção da carga, os policiais confirmaram a presença do entorpecente.

O homem revelou que havia recebido a droga em uma área rural e que a levaria até Rio Branco (AC), onde receberia R$ 10 mil pelo transporte. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante por pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado juntamente com material apreendido à Delegacia de Polícia Civil de Brasileia para as providências cabíveis.