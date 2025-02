Prima comemora morte de ex-prefeito executado em Natal: “Maravilhoso”

O ex-prefeito de São Pedro (RN) Miguel Cabral (MDB) foi executado a tiros, na noite da última segunda-feira (3/2), no Lago de Atheneu, em Natal (RN). Nas redes sociais, a prima do ex-prefeito Ana Clara Cabral celebrou a morte de Miguel.

De acordo com Ana Clara, o ex-prefeito teria assassinado o irmão dela em 2014. “Maravilhoso, maravilhoso, não tem data melhor para mim. Sabe por quê? Porque nesse exato momento recebi a notícia que o imundo que ceifou a vida do meu irmão, primo dele, acabou de morrer. E que interessante, morreu da mesma forma covarde que ele tirou a vida do meu irmão”, disse a prima do ex-prefeito nas redes sociais.

Ana Clara relatou que seu irmão, antes de morrer, teria mencionado o primo Miguel Cabral como autor dos disparos. “Ele morreu fazendo a mesma coisa que o meu irmão fez, falando o nome de quem tirou a vida dele”, declarou. Segundo a mulher, a morte do ex-prefeito representaria justiça. “Aqui se faz, aqui se paga, já dizia o velho ditado.”

Veja vídeo:

Morte do ex-prefeito

Segundo a Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), testemunhas relataram que as vítimas estavam em um estabelecimento comercial quando foram surpreendidas por um carro com criminosos, que chegaram atirando. O motivo do crime é desconhecido.

Os militares informaram que munições de calibre 9 milímetros e .40 foram encontradas na região. Após efetuarem os disparos, os bandidos fugiram do local.

Miguel foi encaminhado para um hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O estado de saúde dos outros dois baleados não foi divulgado.

Em nota, a Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN) informou que o caso segue sob investigação a fim de apurar as circunstâncias da ação criminosa. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada para iniciar a investigação do local do crime.

Em um post no X, a governadora Fátima Bezerra (PT) afirmou que terá “total comprometimento” na investigação do caso.

Cabral, que deixou o cargo em 1º de janeiro deste ano, foi prefeito por oito anos da cidade de São Pedro. O município fica a 60 km de Natal.