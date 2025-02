Prime Gaming recebeu cinco novos jogos grátis; veja a lista e como resgatar

Uma entre as diversas vantagens de ser assinante do Amazon Prime é a possibilidade de resgatar mensalmente os jogos gratuitos do Prime Gaming — dando aos jogadores ainda mais opções para expandirem suas bibliotecas de games digitais.

Bem, parte dos jogos gratuitos de fevereiro do Prime Gaming já chegaram ao serviço — e ainda tem muitos games bacanas por vir. Este mês, serão nada menos que 19 títulos, como BioShock Infinite, Wolfenstein: Youngblood, Deus Ex: Human Revolution: Director’s Cut e muito mais!

Como resgatar os jogos grátis do Prime Gaming?

Os jogos gratuitos do Prime Gaming estão inclusos na assinatura Amazon Prime, que também traz acesso ao Prime Video e frete grátis na loja Amazon. O serviço está disponível por valores que partem de R$ 19,90 mensais, mas é possível garantir um teste grátis de 30 dias.

Como a plataforma não exige assinatura recorrente para resgatar os jogos grátis, você pode obter todos os títulos da lista durante o teste grátis do serviço. Depois, é só cancelar a assinatura para não receber cobranças — ou seguir assinando e aproveitar todos os benefícios.

Você pode obter o teste grátis do Amazon Prime neste link criando uma conta com e-mail e cartão de crédito válido. Em seguida, vá até o site do Prime Gaming para resgatar os jogos grátis disponíveis.

Jogos gratuitos de fevereiro no Prime Gaming

Ficou interessado nos jogos gratuitos de fevereiro do Prime Gaming? Então confira a lista dos que já chegaram e os que ainda estão por vir — lembrando que cinco novos games estão “fresquinhos” e ficaram disponíveis nesta quinta (20) por lá. Confira a lista completa logo abaixo!

Já disponíveis para resgate

BioShock Infinite: Complete Edition — Resgate através do GOG

— Resgate através do GOG Surf World Series — Resgate através do App da Amazon Games

— Resgate através do App da Amazon Games AK-xolotl: Together — Resgate através da Epic Games

— Resgate através da Epic Games Sands of Aura — Resgate através da Epic Games

— Resgate através da Epic Games The Talos Principle: Gold Edition — Resgate através do GOG

— Resgate através do GOG Stunt Kite Party — Resgate através do App da Amazon Games

— Resgate através do App da Amazon Games The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone — Resgate através do GOG

— Resgate através do GOG Hardspace: Shipbreaker — Resgate através da Epic Games

— Resgate através da Epic Games Lysfanga: The Time Shift Warrior — Resgate através da Epic Games

— Resgate através da Epic Games Dark Sky — Resgate através do GOG

Chegando hoje (20)

Wolfenstein: Youngblood — Resgate através da Microsoft Store

— Resgate através da Microsoft Store El Hijo: A Wild West Tale — Resgate através da Epic Games

— Resgate através da Epic Games Colt Canyon — Resgate através do GOG

— Resgate através do GOG Republic of Jungle — Resgate através da Epic Games

— Resgate através da Epic Games Royal Romances: Cursed Hearts — Resgate através da Legacy Games

27 de fevereiro