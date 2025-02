O campeonato Acre Combat será realizado, pela primeira vez, no próximo dia 15 de fevereiro, nas dependências da escola Professora Heloísa Mourão Marques, na capital do estado do Acre, Rio Branco. O projeto é uma iniciativa do instrutor Bruno Rodrigo, membro da Academia Atitude Jiu-Jitsu, como forma de fomentar o esporte na região.

As competições abrangem as categorias até 75kg e 85kg, apenas para atletas masculinos que sejam graduados nas faixas branca e azul. Aos interessados, as inscrições estão abertas, e podem ser realizadas através de formulário online, com pagamento de taxa de inscrição de R$50 até o dia 5 de fevereiro, com o valor subindo para R$75 posteriormente.

“Meu objetivo é premiar os atletas do nosso estado que já têm bastante dificuldade de entrar no cenário nacional por falta de apoio, premiando com o que está dentro da nossa realidade e também pra movimentar o cenário do jiu-jítsu no nosso estado” – disse o idealizador ao Globo Esporte.

Os vencedores de cada uma das categorias deverão embolsar R$500 de premiação. A organização confirmou ainda que as disputas femininas devem acontecer no mês de março.