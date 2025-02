Primeira sessão da Câmara Municipal é marcada por manifestação de concursados em Rio Branco

Manifestações e reivindicações marcaram a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal, na manhã desta terça-feira, 04. Os concursados do Cadastro de Reserva do concurso da educação de 2019 se reuniram na Câmara Municipal de Rio Branco para, mais uma vez, fazer suas reivindicações.

Os concursados lotaram as dependências da Câmara, reivindicando suas convocações para os cargos de professores regentes, mediadores, cuidadores e assistentes.

Durante as manifestações que contaram com cartazes e palavras de ordem, os manifestantes buscaram sensibilizar os vereadores e, principalmente, o prefeito Sebastião Bocalom sobre a necessidade de convocação imediata dos aprovados, para garantir o funcionamento adequado das escolas e a melhoria da qualidade do ensino na capital acreana.

Os concursados disseram que vão permanecer comparecendo às sessões da Câmara e pressionando os poderes, até que uma solução seja dada para suas reivindicações.