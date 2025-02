Processo seletivo para contratação de serviço voluntário na Educação tem mais de 7 mil inscritos

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou neste sábado (15), a homologação das inscrições do Edital Nº 01/2025/Semed para contratação de serviço voluntário para atender ao programa “Unidos pela Educação Inclusiva”.

Mais de 7 mil pessoas se inscreveram para as vagas de Mediador da Aprendizagem, Intérprete Libras e Cuidador Escolar.

O serviço voluntário é prestado de forma espontânea e não gera vínculo funcional ou empregatício, nem qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

O voluntário fará jus a uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação e transporte decorrentes do serviço voluntário, no valor diário de R$ 80 (oitenta reais).

A prestação de serviço voluntário será exercida mediante a celebração do Termo de Adesão e Compromisso ao Programa e somente poderá ser formalizado após a verificação de idoneidade do candidato e da regularidade da sua documentação civil que consta no edital.

Serão selecionados 706 voluntários para as unidades escolares da área urbana e 51 para a área rural. A Semed vai realizar capacitação com todos os voluntários para as devidas funções. Os candidatos selecionados desempenharão suas atividades pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a contar da data de assinatura do Termo de Compromisso.

Veja aqui os inscritos para Mediador da Aprendizagem.

Veja aqui os inscritos para Intérprete Libras.

Veja aqui os inscritos para Cuidador Escolar.