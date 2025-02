Procon inaugura nova sede em Rio Branco; prédio público é o 1º do Acre com energia sustentável

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) ganhou uma nova sede, localizada na Avenida Nações Unidas, no bairro Estação Experimental.

A inauguração aconteceu na manhã desta segunda-feira (25), com a presença do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza Assis, do prefeito Tião Bocalom e de alguns secretários de Estado.

A obra foi executada pela Secretaria de Obras Públicas do Acre (Seop), com um investimento de R$ 6,7 milhões, a partir de recursos próprios.

A nova sede, que demorou 2 anos para ser construída, é o primeiro prédio público do estado com energia sustentável.

“Foi projetada para oferecer um atendimento mais eficiente e acolhedor, proporcionando um ambiente moderno e acessível para todos, o que reforça o compromisso da instituição com a valorização dos seus servidores e da comunidade consumerista”, disse a presidente do órgão, Allana Albuquerque, em entrevista ao ContilNet.

“Agradeço aqui os investimentos feitos pelo Governo do Estado, em nome do governador Gladson Cameli, que não tem medido esforços quando o assunto é a melhoria dos serviços ofertados aos nossos consumidores acreanos”, acrescentou.

O espaço conta com a implementação de novas tecnologias, como o CDC digital e o projeto Escola Estadual de Defesa do Consumidor.

Gladson disse que a obra reflete o compromisso do governo com o serviço público.

“É gratificante ver o governo trabalhando para o povo, melhorando o serviço público. A inauguração da nova sede do Procon significa isso. Nosso governo está dando certo, atendendo os anseios das pessoas. Já disse que essa é a ordem. O ano é de executar”, concluiu.