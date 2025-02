Produção acelerada: vereadores já protocolaram quase 300 indicações de melhorias para Rio Branco

A nova legislatura da Câmara Municipal de Rio Branco iniciou suas atividades no início de fevereiro e, desde então, os vereadores parecem estar empolgados com essa nova legislatura. Com 21 parlamentares eleitos no pleito de 2024, o trabalho legislativo começou antes mesmo do retorno oficial das sessões, pois desde janeiro já eram protocoladas indicações no site da Câmara.

O ContilNet fez um levantamento do volume de proposições feitas pelos vereadores e segundo dados disponíveis no site, os parlamentares já apresentaram um total de 282 matérias.

A vereadora Elzinha Mendonça foi uma das parlamentares que apresentou indicações já no primeiro mês do ano, e concentrou suas proposições na manutenção e pavimentação de ruas. Samir Bestene, que também iniciou em janeiro a protocolar indicações, sugeriu a revitalização do Memorial das Vítimas da COVID-19, localizado no Lago do Amor, além da reforma de parques públicos.

Outros parlamentares apresentaram propostas relacionadas a cronogramas de serviços públicos, reformas de quadras esportivas e melhorias na infraestrutura urbana.

Dentre as indicações apresentadas, destacam-se solicitações de serviços públicos essenciais, como pavimentação e manutenção de ruas, revitalização de espaços públicos, melhorias na iluminação e reformas de unidades de saúde.

O alto número de indicações já protocoladas reflete o ritmo intenso do trabalho parlamentar no início do ano e indica uma gestão de vereadores focada em atender demandas da população.

Dos 21 vereadores, 10 protocolaram indicações, conforme consta no site da Câmara.

Confira o ranking dos parlamentares que mais apresentaram proposições até o momento:

Samir Bestene – 92 matérias apresentadas

Zé Lopes – 79 matérias apresentadas

João Paulo Silva – 44 matérias apresentadas

Fábio Araújo – 31 matérias apresentadas

Elzinha Mendonça – 15 matérias apresentadas

André Kamai – 7 matérias apresentadas

Felipe Tchê – 4 matérias apresentadas

Neném Almeida – 4 matérias apresentadas

Matheus Paiva – 4 matérias apresentadas

Lucilene Vale – 1 matéria apresentada