Produção de filme sobre música de Chico Buarque busca crianças do Acre para atuarem no elenco

A produção do projeto cinematográfico Geni e o Zepelim, adaptação da música de Chico Buarque dirigida por Anna Muylaert e produzida pela Migdal Filmes, está em processo de seleção de elenco para figuração infantil no longa-metragem, com filmagens previstas para o primeiro semestre de 2025 em Cruzeiro do Sul. A produção busca crianças ribeirinhas, meninos e meninas que saibam nadar no rio, com preferência para moradores de Cruzeiro do Sul.

Estão abertas 4 vagas específicas: uma menina indígena de 10 anos (com fala), um menino de 7 anos, uma menina de 5 anos e um bebê de 2 anos, além de 3 vagas para figuração na rua da periferia (meninos e meninas).

Os pais ou responsáveis interessados devem enviar uma fotografia recente da criança, junto com dados como idade, altura, manequim e número do sapato, para o e-mail [email protected], com o assunto “GENI Figuração”. As inscrições estão abertas até 28 de fevereiro, e o processo é gratuito. Não é necessário ter experiência prévia, mas as crianças devem atender aos perfis descritos, destacando a vivência ribeirinha e a habilidade de nadar no rio.

Para dúvidas, o contato é Rose Farias, pelo telefone 68 98427-6035. Os pré-selecionados serão contatados posteriormente para as próximas etapas. Essa é uma oportunidade única para crianças acreanas brilharem no cinema nacional, valorizando a cultura e as tradições locais, enquanto o filme promete trazer visibilidade à região de Cruzeiro do Sul, conectando o Acre ao cenário audiovisual brasileiro.