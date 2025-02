Professora do Acre vai representar o Brasil no ‘Teachers Games’, na França

A educadora Iranilda Izidoro dos Reis, do Colégio Militar Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul, foi indicada para representar o Brasil e o Acre no Teachers Games – Jogos Mundiais dos Professores, que acontecerá entre os dias 5 e 10 de maio de 2025, em Toulon, na França.

O evento é promovido pela Federação Internacional do Esporte Escolar (ISF) e reunirá docentes de mais de 50 países, e conta com competições esportivas, workshops sobre estratégias de ensino, saúde infantil, inclusão, tecnologia na educação e muito mais, buscando promover um intercâmbio cultural entre os participantes.

Segundo informações, a indicação da professora Iranilda Izidoro foi oficializada pelo presidente da FADE, João Renato Jácome, durante a formatura de promoções dos alunos do Colégio Militar Dom Pedro II.

Seu reconhecimento foi validado após excelente desempenho em competições estaduais e nacionais, incluindo o Open de Desporto Escolar do Acre e seletivas realizadas em Pernambuco e no Distrito Federal.