Proibir telefone nas escolas não melhora notas nem bem-estar, segundo pesquisa

No Brasil, a proibição de uso de aparelhos celulares por alunos nas escolas públicas e privadas de todo o país foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro.

A educadora física Victoria Goodyear, autora principal do estudo, disse à BBC que as descobertas não vão “contra” os vetos de smartphones nas escolas.

“Descobrimos que essas proibições, de forma isolada, não são suficientes para lidar com os impactos negativos”, diz ela.

Ela pontua que o “foco” agora está em reduzir o tempo que os alunos gastam nos smartphones.

“Precisamos fazer mais do que apenas proibir telefones nas escolas”, sugere ela.

A pesquisa feita na Universidade de Birmingham, no Reino Unido, publicada no periódico acadêmico The Lancet Regional Health Europe, comparou 1.227 alunos e as regras de 30 escolas secundárias diferentes para uso de smartphones nos intervalos das aulas.

As escolas foram escolhidas a partir de uma amostra de 1.341 instituições de ensino públicas da Inglaterra.

No artigo, as escolas que restringiam o uso de celulares não pareciam ver na prática as melhorias pretendidas em quesitos como saúde, bem-estar e foco nas aulas.

Mas a pesquisa também encontrou uma ligação entre mais tempo em telefones e mídias sociais e uma piora de saúde mental, pouca atividade física, sono de má qualidade, notas mais baixas e comportamento inadequado em sala de aula.

O estudo usou uma escala reconhecida internacionalmente para determinar o bem-estar dos participantes e analisou os níveis de ansiedade e depressão dos alunos.

Os investigadores também questionaram os professores se os alunos estavam dentro da média — ou acima ou abaixo nas notas — em disciplinas como inglês e matemática.

‘Nos telefones o tempo todo’

Charlie ganhou seu primeiro smartphone no ano 8 da escola (quando tinha entre 12 e 13 anos).

Mas uma proibição rigorosa aplicada pela escola significou que ele não tinha permissão para trazer o aparelho para as aulas até entrar no equivalente ao Ensino Médio do Brasil.

Qualquer estudante flagrado com um smartphone na escola primária na escola Twyford, localizada no oeste de Londres, tem o celular confiscado pelo resto do ano letivo — o que a equipe sênior da escola diz ser uma punição tão “impopular” que funciona como um forte veto.

Charlie diz que a proibição de smartphones “obriga você a sair e bater papo com os amigos”.