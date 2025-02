O mercado de jogos eletrônicos tem um valor estipulado em cerca de U$184.3 bilhões, segundo a GamesIndustry.biz, com os e-sports sendo uma de suas principais vertentes e principal atrativo para grandes marcas.

O estado do Acre não está de fora do mercado. A niciativa New Destiny busca dar maior estrutura para os atletas poderem competir em diversas modalidades.

Eduardo Medeiros, o CEO da organização, que atua tanto no Acre quanto no estado do Amazonas, afirma que a vontade de criar uma organização de esporte eletrônico já existia, e conseguiu tirar o projeto do papel há cerca de dois anos.

“Já tinha paixão pelos jogos eletrônicos, então foi natural a vontade de querer profissionalizar isso de alguma forma, então surgiu esse projeto, que é inovador, com uma organização de esportes no estado do Acre”, conta.

Atualmente, o projeto conta com cerca de 20 atletas, espalhados em diversas modalidades, como Valorant, League of Legends, Cs:Go, El Hero e o carro chefe da instituição, o Free Fire, com atletas em Rio Branco, Xapuri, Cruzeiro do Sul e em Manaus, no Amazonas.

“Nosso objetivo é dar visibilidade aos talentos da nossa região e mostrar que, com dedicação e apoio, é possível competir de igual para igual com grandes times do cenário nacional”, afirma.

Sobre os planos para o futuro, o CEO afirma que planeja trazer psicólogos para auxiliar os atletas, assim como a construção de uma gaming house, espaço onde os atletas poderão morar e se dedicar 100% para o esporte.

“Sabemos que a caminhada não é fácil, mas estamos comprometidos em construir um legado e mostrar que nossa região tem talentos incríveis esperando por uma oportunidade”, encerrou.