Projeto oferece curso de cinema para comunidade da baixada da Sobral, em Rio Branco

No Teatro Barracão Matias, em Rio Branco, a comunidade da Baixada da Sobral terá a oportunidade de participar de um Curso de Cinema, promovido pelo projeto Cine Inclusão – Da Ideia à Tela.

A iniciativa terá início no dia 10 de março e se estenderá até 4 de abril, com aulas ocorrendo de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h, totalizando 60 horas de imersão no universo cinematográfico.

Essa experiência de aprendizagem está ancorada em uma metodologia que une prática detalhada com fundamentação teórica aplicada. Oferece aos participantes uma compreensão abrangente por meio de módulos que cobrem desde Linguagem e Direção, passando por Roteiro, Produção, Arte, e Fotografia, até Técnicas de Captação de Som e Edição de Imagem e Som.

A estrutura do curso é segmentada em etapas cruciais do cinema: Desenvolvimento, Pré-produção, Produção e Pós-produção, cada uma projetada para proporcionar aos alunos uma perspectiva completa do processo de criação de filmes. Sob a produção do cineasta Ney Ricardo e realização da Trapiches Filmes, o curso recebe apoio e financiamento do Governo Federal, por meio da Política Nacional PNAB, do Governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour, além do suporte da FEM através da Gestão do Teatro Barracão Matias.

Durante o decorrer do programa, os alunos serão orientados e acompanhados a produzir quatro curtas-metragens de temática livre, que serão exibidos para a comunidade local, oferecendo uma forma prática de consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Esta iniciativa não só capacitará novos talentos na região, como também enriquecerá o cenário cultural local, proporcionando aos participantes ferramentas valiosas para expressar suas histórias através do cinema.

Link de Inscrição: https://forms.gle/wYBLCaF84USthHJ98

📅 Período de Inscrição: 17 a 28 de fevereiro

📍 Local: Teatro Barracão Matias

📅 Período do Curso: 10 de março a 4 de abril, de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h.