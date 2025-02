Projeto oferece cursos gratuitos de capacitação em violão, cavaquinho e pandeiro no Acre

A partir do dia 17 de março, músicos e estudantes de música terão a oportunidade de participar de três cursos gratuitos de capacitação e aperfeiçoamento em instrumentos tradicionais da música brasileira: violão, cavaquinho e pandeiro. Com carga horária e certificação de 60 horas/aula cada, os cursos acontecem na Escola de Música do Acre, todas as terças e quintas, das 19h às 21h, e seguem até o dia 29 de maio.

O projeto, que busca fomentar o ensino da música brasileira e o desenvolvimento técnico dos participantes, será ministrado por três experientes músicos formados pela Universidade Federal do Acre (UFAC). O percussionista e pesquisador de ritmos afro-brasileiros, João Gabriel Brito, responsável pelo projeto e que ministrará o curso de pandeiro, se une a Adson de Souza Barbosa, que ministrará o curso de violão, e José Luiz dos Santos Macambira, responsável pelo curso de cavaquinho. Juntos, os instrutores compartilham o desejo de ampliar o acesso ao conhecimento musical e fortalecer a cena cultural do estado.

Com um método que alia teoria e prática, os cursos serão divididos em três módulos de 20 horas/aula. Nos dois primeiros módulos, os participantes terão aulas individuais focadas no aprendizado técnico do instrumento escolhido. No terceiro módulo, as turmas se unirão para vivenciar a prática de conjunto, explorando um repertório de gêneros tradicionais como samba e suas vertentes e o choro. Ao final do curso, haverá uma apresentação musical como culminância do processo formativo.

Serão oferecidas 10 vagas para cada instrumento, totalizando 30 participantes. As inscrições estão abertas, seguem até o dia 21 de fevereiro e podem ser feitas pelo telefone (68) 99941-7231. O projeto é uma iniciativa voltada à formação musical e à valorização da cultura brasileira, contribuindo para o enriquecimento da cadeia produtiva da cultura no Acre.

Faixa etária: A partir de 16 anos

Pré-requisitos: Ter conhecimentos básicos de música

Serviço:

O quê: Cursos de violão, cavaquinho e pandeiro

Quando: 17 de março a 29 de maio

Onde: Escola de Música do Acre

Horário: Terças e quintas, das 19h às 21h

Inscrições e informações: (68) 99941-7231

Este projeto é uma realização de João Gabriel Brito, com produção de AcreAtiva Produções, apoio da Usina de Arte e Escola de Música do Acre e Financiamento do PNAB, por meio do Edital 07/2024 – FEM.