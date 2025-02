Projeto “Poesia que Escurece” capacita 30 jovens poetas do Acre em escrita criativa e produção de zines

A Central de Slam Acre promove mais uma edição do projeto “Poesia que Escurece”, iniciativa que já formou mais de mil alunos no estado. Nos dias 20 e 21 de fevereiro, 30 jovens poetas do Acre participaram de oficinas de escrita criativa, poesia falada e produção de zines, explorando a poesia como ferramenta de expressão e resistência.

O projeto busca incentivar a produção literária e fortalecer a identidade cultural da juventude periférica, utilizando a metodologia da “escrevivência”, conceito criado pela escritora Conceição Evaristo. Essa abordagem valoriza a experiência de vida dos participantes como matéria-prima para a escrita, promovendo um ensino não formal que trabalha temas sociais como raça, classe, gênero, justiça climática e acessibilidade.

A iniciativa conta com o apoio do Governo do Acre, do Governo Federal, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, e da Fundação de Cultura Elias Mansour.

Uma formação para estimular a criatividade e a autoestima

O “Poesia que Escurece” é parte das ações da Central de Slam Acre, coletivo que fomenta a poesia falada no estado, promovendo formações e competições de slam. A oficina é voltada para jovens de 15 a 25 anos e tem o objetivo de estimular a criatividade, o pensamento crítico e a construção da autoestima por meio da arte da palavra.

Além das oficinas de escrita e performance, os participantes terão contato com elementos da cultura do slam, movimento que transforma a poesia em um ato performático e acessível.

A coordenadora da Central e palestrante da oficina, Natielly Castro, destaca o impacto da formação. “A poesia é um meio de expressar nossas experiências, sentimentos e construções de mundo. As oficinas oferecem discussões sobre identidade racial, regional e socioeconômica, destacando potências criativas marginalizadas. É uma forma de esperançar a juventude e fortalecer a autoestima”, afirma.

Finalização com campeonato estadual de poesia falada

Para encerrar a programação, os participantes terão a oportunidade de se apresentar no campeonato estadual de poesia falada (slam), que será realizado no dia 23 de fevereiro, no O Casarão. O evento é aberto ao público e pretende dar visibilidade ao talento dos jovens poetas, proporcionando um espaço de troca e valorização da arte periférica.

Serviço

📅 Datas: 20 e 21 de fevereiro (oficinas) | 23 de fevereiro (campeonato estadual)

📍 Local: Instituto Federal do Acre

