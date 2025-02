Promotoria se nega a revogar condenação dos irmãos Menendez

O principal promotor de Los Angeles, nos Estados Unidos, rejeitou uma oferta dos irmãos Menendez, conhecidos pelo assassinato de seus pais em 1989, nos Estados Unidos. O promotor distrital do condado, Nathan Hochman, fez a declaração durante uma entrevista coletiva para imprensa. As informações são da NBC News. Os promotores negaram a petição apresentada por Erik e Lyle Menendez, em maio de 2023, alegando que as evidências citadas pelos irmãos não atendiam aos padrões exigidos para um juiz ordenar um novo julgamento, segundo o site.

No documento, Erik confirma que seu pai o molestou sexualmente nos meses anteriores aos homicídios. Os irmãos descreveram os assassinatos dentro da própria casa, em Beverly Hills, na noite de 20 de agosto de 1989, como legítima defesa. Eles ainda disseram que atiraram mortalmente em seus pais, Jose e Kitty Menendez, depois que Lyle confrontou seu pai sobre o abuso constante de Erik e ameaçou expor o pai, que na época do crime, era um executivo de uma grande empresa de entretenimento. Eles estão presos desde 1990.