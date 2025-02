Protetora de animais morre e 400 cachorros ficam sem ter onde morar

Após a morte da cuidadora de animais Deuzenice Martins, de 52 anos, cerca de 400 cachorros precisam de um lar. A protetora abrigava cães abandonados e resgatados que precisavam de ajuda, sendo 35 dos animais paraplégicos.

Veja:

Ela morreu no último sábado (22/2) e um grupo de protetores dos animais se organiza em uma vaquinha para levantar os recursos para a ração dos animais. Para alimentar os cães, é preciso 100 quilos de ração por dia. Atualmente, só há o suficiente para três dias.

As doações podem ser feitas via pix: 074.640.231-70. Quem estiver interessado em ajudar diretamente, com um lar temporário ou adotando animais deve entrar em contato pelo (61) 99804-0370, tratar com Vinicius Lopes Bastos.

“Ela doou a vida dela para cuidar dos animais abandonados e vítimas de maus-tratos. Cuidava de todos, mas tinha um apego maior pelos deficientes e paraplégicos”, disse Ana Dias, uma amiga de Deuzenice, que contribuía com a causa há pelo menos 10 anos.

“Uma vez ao mês, tinha evento no Parque da Cidade e no Parque de Águas Claras para arrecadar doações”, completou.

Vida pelos animais

Segundo a advogada e defensora dos direitos animais, Ana Paula Vasconcelos, Deuzenice enfrentou uma vida de muitas dificuldades, falta de dinheiro e dívidas para cuidar de centenas de animais.

“A realidade de muitos protetores que tentam fazer o impossível para salvar os animais mas que só contam com doações e é tudo muito difícil”, comentou.