Prouni 2025: MEC divulga relação de convocados para 2ª chamada

O processo seletivo referente ao primeiro semestre de 2025 do Programa Universidade para Todos (Prouni) convocou 86.373 pré-selecionados em 2ª chamada. A relação foi publicada pelo Ministério da Educação (MEC), nesta sexta-feira, 28 de fevereiro, e está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os novos convocados terão até o dia 17 de março para apresentar os documentos diretamente à instituição de educação superior ou encaminhar por meio virtual/eletrônico.

Na 1ª chamada do Prouni, divulgada no início de fevereiro, 197.080 estudantes haviam sido pré-selecionados. A edição de 2025 teve 1,5 milhão de inscrições, sendo que 768.296 pessoas se inscreveram — cada participante pode escolher até dois cursos para concorrer à bolsa. Nesta edição, foram ofertadas 338.444 bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas por todo o país. Dessas bolsas, 203.539 são integrais e 134.905 parciais.

Lista de espera – Os candidatos que desejam participar da lista de espera deverão manifestar seu interesse por meio da página do Prouni, nos dias 26 e 27 de março de 2025. A lista estará disponível no dia 1º de abril, no Sistema do Prouni (Sisprouni), para consulta pelas instituições de educação superior e pelos candidatos.

Confira o cronograma do Prouni 2025/1:

Prouni 20 anos – Criado em 2004, pela Lei nº 11.096/2005, o Programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. O programa ocorre duas vezes ao ano e tem como público-alvo a pessoa sem diploma de nível superior. Em 2025, o Prouni comemora 20 anos de existência, com mais de 3,4 milhões de estudantes beneficiados entre 2005 e 2024.

Nessas duas décadas, mulheres (56%) e negros (55%) foram maioria entre o público da política. Além disso, segundo o Censo da Educação Superior de 2023, ao se analisarem os efeitos do programa na taxa de conclusão de curso superior, verificou-se que 58% dos participantes concluíram a graduação. Ao todo, 1,46 milhão de bolsistas concluíram seus cursos de graduação. Já entre os estudantes que não participam do programa, o percentual cai para 36%. Os dados ressaltam o impacto social do Prouni no acesso e na conclusão do ensino superior por parte de grupos vulnerabilizados.