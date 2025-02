PS Plus de fevereiro traz Star Wars Jedi Survivor, Lost Records e mais

A Sony anunciou os jogos que serão adicionados ao catálogo da PS Plus Extra e Deluxe em fevereiro para assinantes no PlayStation 5 (PS5) e PS4. Neste mês, títulos como Star Wars Jedi: Survivor, Lost Records: Bloom and Rage, novidade dos criadores de Life is Strange, e TopSpin 2K25 foram adicionados ao catálogo da assinatura. Outros games adicionados incluem SaGa Frontier Remastered, Somerville, Tin Hearts e Mordhau. Assinantes do nível Deluxe também receberão os clássico Patapon 3 do PSP e Dropship: United Peace Force do PlayStation 2. Confira, a seguir, mais detalhes sobre os games que entrarão no serviço a partir do dia 18 de fevereiro.