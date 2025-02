PT promove encontro no Acre e defende candidatura única da esquerda ao Senado

O Partido dos Trabalhadores (PT) do Acre realizou o Encontro Municipal neste sábado (22), em Rio Branco. O evento reuniu lideranças, militantes e novos filiados, marcando o início da preparação para as eleições internas do partido, previstas para julho de 2025. Também serviu como espaço de debate sobre a conjuntura política nacional, estadual e municipal.

A presidente do PT em Rio Branco, Selma Neves, destacou a importância da conquista do mandato do vereador André Kamai, reforçando a necessidade de fortalecer o diálogo interno.

“Vamos recomeçar com o pé direito, com toda a força, para que a gente possa mudar a história do PT em Rio Branco. O partido vale essa luta”, declarou.

O presidente do PT Acre, Daniel Zen, defendeu que a Federação PT, PCdoB e PV tenha uma candidatura única ao Senado em 2026.

“Defendo e iremos apresentar à Federação que tenhamos apenas a candidatura do companheiro Jorge Viana ao Senado em 2026. Não podemos repetir o erro de 2018”, destacou Zen.

O evento também contou com um ato de filiação, fortalecendo o PT com novos militantes. O Encontro Municipal reafirmou o compromisso do partido com a democracia, a organização popular e a preparação para os desafios políticos do próximo período.