Quadriciclo despenca em travessia de ponte e deixa duas pessoas feridas no interior do Acre

Um acidente que poderia ter terminado em tragédia ocorreu na tarde deste sábado (15) no Ramal do 16, localizado no quilômetro 40 da BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano. Um quadriciclo, conduzido por um homem identificado como Edilson, caiu de uma ponte estreita enquanto atravessava o local.

No veículo também estava uma idosa, sogra do condutor. Segundo informações de testemunhas, o acidente aconteceu quando o motorista tentou atravessar a ponte, mas perdeu o controle do quadriciclo, que despencou de uma altura considerável e caiu no igarapé.

Apesar do impacto, ambos sofreram apenas hematomas e não tiveram fraturas. Vizinhos prestaram socorro imediato e registraram imagens do acidente.

Nessa época do ano, o uso de quadriciclos na região aumenta devido às chuvas, que tornam os ramais lamacentos e de difícil acesso para outros veículos. A comunidade reforça a importância da atenção redobrada ao trafegar por pontes estreitas e estruturas comprometidas.

Veja o vídeo: