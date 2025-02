Funcionários da empresa GP7, prestadora de serviços da companhia de bebidas AmBev, foram feitos reféns durante um assalto na madrugada desta segunda-feira (17), na rodovia AC-40, nas proximidades da região do Top Quinze, no Segundo Distrito de Rio Branco. Os criminosos roubaram uma carga de cerveja e fugiram para uma área de mata.

De acordo com relatos, cerca de dez assaltantes, em cinco motocicletas, interceptaram os caminhões de bebidas e obrigaram os motoristas a seguir até o Ramal Itucumã. No local, as vítimas foram amarradas e vendadas. Em seguida, dois dos criminosos os levaram em um carro de passeio até o Ramal do Moreira, onde foram mantidos reféns por aproximadamente duas horas.

Enquanto isso, outra parte do grupo conduziu os caminhões até a Travessa Caterine, próxima ao Ramal do Moreira, e descarregou toda a carga em uma casa abandonada.

Durante patrulhamento na AC-40, uma guarnição do 2° Batalhão da Polícia Militar avistou os veículos saindo da travessa. Ao perceberem a aproximação da viatura, os criminosos abandonaram os caminhões e fugiram para a mata. Equipes das RP-202 e RP-205 realizaram buscas na região, mas não localizaram os suspeitos.

Os caminhões foram recuperados, e a carga foi encontrada na residência abandonada. As buscas pelos motoristas continuaram até que, horas depois, eles entraram em contato com a polícia informando que haviam retornado à sede da empresa. Um dos condutores relatou ter sido agredido com uma coronhada na cabeça e precisou de atendimento médico.

O gerente da GP7 acompanhou os procedimentos no local. Os veículos e a carga recuperada foram encaminhados à Delegacia da 2ª Regional, no bairro Cidade do Povo, para as devidas providências.

Esse é o terceiro roubo a caminhão da AmBev na região em menos de um ano. Casos semelhantes ocorreram em junho e dezembro do ano passado, evidenciando a vulnerabilidade do transporte de cargas na área. A

Polícia Civil segue investigando o caso e busca identificar os integrantes da quadrilha.