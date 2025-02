Qual das musas dos blocos de Carnaval de Rio Branco é a sua favorita? Conheça e vote agora!

O Carnaval 2025 em Rio Branco está prestes a tomar as ruas com a energia dos blocos locais, e suas musas estão prontas para brilhar na avenida, trazendo charme e animação para o desfile no dia 4 de março.

Cada bloco escolheu representantes que combinam beleza, carisma e paixão pela cultura acreana, prometendo encantar o público com suas performances e presenças marcantes.

Pelo Bloco Sem Limites, Jussy Santos, conhecida nas redes como @jubah12e no Instagram, é a musa que vai liderar a festa com o enredo “Brincadeiras de Infância: Alegria Sem Limite”.

Já no Bloco 6 é D+, Maria Luiza Souza, ou @mluiza no Instagram, promete arrastar a multidão com o samba “O Carnaval Que Você Quer Brincar: Do Passado ao Presente, o Carnaval Sempre Presente”.

Representando o Bloco Sambase, Karol BomBom, com o perfil @eukarolbombom, vai abrilhantar o enredo “Revolução Acriana”, homenageando Plácido de Castro e os seringueiros.

Por fim, no Bloco Unidos do Fuxico, Andressa Pink, seguida como @andressapinck no Instagram, será a rainha de bateria, conduzindo o enredo “Lendas, Mistérios e Histórias da Lua Cheia” com elegância e energia.

Essas musas, com suas personalidades vibrantes e conexão com a cultura local, são mais do que símbolos da folia – são parte da essência carnavalesca que une o Acre em celebração. Siga os perfis nas redes para acompanhar os preparativos e se inspire com o ritmo que vai tomar as ruas de Rio Branco.

Escolha a sua favorita: