Qual o melhor jogo de 2025? 10 games que certamente vão concorrer ao GOTY

O ano de 2025 promete ser um dos mais fortes dos últimos tempos em matéria de grandes lançamentos de jogos, marcado principalmente pela chegada do aguardado GTA 6, da Rockstar Games, no final do ano. Caso o título não seja adiado, é praticamente certeza que ele seja indicado a “Game of the Year” no The Game Awards, categoria máxima do “Oscar dos Jogos”, que acontece em dezembro. Vale lembrar que o título foi eleito pelo público do TechTudo como o nome mais esperado de 2025.