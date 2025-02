Quando será a próxima convocação da Seleção Brasileira de Futebol? Veja data e onde assistir

A seleção brasileira de futebol masculino entrará em campo na Data Fifa de março de 2025 para disputar dois jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Os adversários serão a Colômbia e a Argentina.

O primeiro confronto será contra a Colômbia, no dia 20 de março, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Já no dia 25 de março, o Brasil enfrentará a Argentina no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

O técnico Dorival Júnior já definiu a data para anunciar a convocação oficial dos jogadores que participarão dessas partidas. Antes disso, no dia 28 de fevereiro, será enviada à Conmebol e aos clubes uma pré-lista com 28 nomes. A relação final dos atletas será divulgada em 7 de março.

Após 12 rodadas das Eliminatórias, a seleção brasileira ocupa a quinta posição, dentro da zona de classificação para o Mundial, mas com um desempenho abaixo das expectativas. O Brasil soma 18 pontos, com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas, ficando sete pontos atrás da líder Argentina.4

Por outro lado, a convocação de Dorival Júnior gera grande expectativa, especialmente pela possível volta de Neymar à Seleção. O atacante não joga pelo Brasil desde outubro de 2023, quando rompeu o ligamento do joelho contra o Uruguai nas Eliminatórias.

Além disso, o técnico terá que lidar com desfalques importantes. Eder Militão, Paquetá e Pedro, nomes frequentes na equipe, estão lesionados e dificilmente estarão disponíveis para a próxima convocação.

Quando será a convocação da seleção brasileira de futebol masculino?

A convocação dos jogadores da seleção brasileira de futebol masculino está marcada para o dia 7 de março, sexta-feira. No entanto, o horário do evento ainda será definido. A convocação será realizada na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Onde assistir à convocação da seleção brasileira?

A transmissão será feita no canal da CBF no Youtube.

Quais são os próximos jogos da seleção brasileira?

A seleção brasileira vai competir pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026:

Rodada 13:

20 de março, quinta-feira

21h45: Brasil x Colômbia

Rodada 14:

25 de março, terça-feira