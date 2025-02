Quatro blocos disputam premiação de quase R$ 20 mil no Carnaval de Rio Branco; veja quais

A programação do Carnaval de 2025 em Rio Branco já foi divulgada. Além das atrações musicais locais e nacionais, a edição deste ano também contará com o desfile dos blocos carnavalescos e a escolha das realezas. A organização é por conta da Fundação Garibaldi Brasil (FGB).

As inscrições iniciam no próximo dia 21 e encerram no dia 25, de forma presencial, na sede da FGB, localizada na Rua Goldwasser Santos, no Bosque.

Quatro blocos já estão realizando os ensaios: 6 É Demais, Unidos do Fuxico (o grande vencedor do Carnaval 2024), Sambase e Sem Limites. Os grupos se apresentaram em um ensaio geral na tarde deste domingo (16), no bairro da Base.

A edição deste ano vai premiar os blocos da seguinte forma:

1º lugar: R$ 6.375

2º lugar: R$ 5.375

3º lugar: R$ 4.375

4º lugar: R$ 3.375

O desfile vai acontecer na terça-feira (4), o último dia da festa.

No primeiro dia, na sexta-feira (28), serão escolhidos o Rei Momo e a Rainha do Carnaval, com premiação de R$ 4.350 cada. No sábado (1), acontece a escolha da Rainha Gay e da Rainha Trans, com o mesmo valor em premiação.

“Queremos mostrar, com o desfile dos blocos e a escolha das nossas realezas, que o Carnaval de Rio Branco tem uma identidade, a do povo, a dos nossos bairros. Será um lindo desfile, mais uma vez prestigiado e valorizado pela Prefeitura de Rio Branco”, disse o presidente da FGB, Klowsbey Pereira.

Carnaval de 2025

A festa acontece no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Avenida Getúlio Vargas, numa parceria da Prefeitura de Rio Branco com o Governo do Estado e a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa).