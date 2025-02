Quatro detentos tentaram escapar do presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, nesta quinta-feira (20). Eles começaram a abrir um buraco na parede da cela com pedaços de ferro.

Os presos estavam na cela de corretivo do Bloco 7, que abriga membros de uma facção criminosa.

Os agentes penais plantonistas descobriram a ação a tempo, durante uma revista na cela. Os estoques foram apreendidos.

A direção do presídio informou que está investigando o caso.