Quatro meses depois de bater mínima histórica, rio Madeira entra em cota de cheia

O engenheiro hidrológico do Serviço Geológico do Brasil (SGB), Guilherme Cardoso, explicou que somente a chuva nos rios Madre de Dios e Beni influenciam significativamente no nível do rio Madeira.

A Defesa Civil informou que abriu a sala de crise interna, apesar da situação ainda permanecer sob controle. Por enquanto, equipes realizam monitoramento nas áreas do Alto, Médio e Baixo Madeira. Estruturas estão sendo preparadas para socorrer famílias que eventualmente podem precisar sair de suas casas.

“O que compromete na capital é que o rio subiu, os canais com certeza vão sentir esse gargalo e vai dar esse refluxo para dentro da cidade e teremos sim alguns episódios em decorrência da elevação das águas”, explica o coordenador da Defesa Civil de Porto Velho, Marcos Beti.

Seca histórica

Nos últimos dois anos, o rio Madeira enfrentou secas extremas. Famílias ribeirinhas passaram a sobreviver com menos de 50 litros de água por dia em razão estiagem extrema em Rondônia.