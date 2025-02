Quem é a delegada afastada por envolvimento com o tráfico de drogas

Maria Cecília Castro Dias é delegada especial de primeira classe. Ela foi afastada de sua função na tarde dessa sexta-feira (7/2) suspeita de envolvimento na quadrilha de policiais civis que desvia cargas de drogas para, posteriormente, vendê-las a traficantes.

Esse é o segundo cargo mais importante como chefe de investigação, apenas uma categoria abaixo da classe especial, hierarquia máxima da categoria. De acordo com o Portal da Transparência, Maria Cecília recebe, mensalmente, R$ 30.232,08.

A delegada assumiu a coordenação do 77º DP (Santa Cecília), no centro de São Paulo, em agosto do ano passado. Antes disso, estava a frente do 2º DP (Bom Retiro).

O que aconteceu

O afastamento de Maria Cecília Castro Dias ocorreu por meio de decisão judicial decretada pelo juiz Oto Sérgio Silva de Araújo Júnior, da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

O esquema contava com uma rede de mais de 40 informantes, os chamados “gansos”, que alertavam sobre carregamentos de drogas que chegavam de outros estados, especialmente do Mato Grosso Sul, porta de entrada da cocaína que vem do Paraguai e da Bolívia.

As autoridades mandavam pessoas de confiança, disfarçados de policiais civis, que realizavam as falsas apreensões. Em seguida, o entorpecente puro era levado para galpões, trocado e adulterado por substâncias como talco e gesso. Esses entorpecentes eram, então, levados para diferentes delegacias.

Peritos do Instituto de Criminalística envolvidos no esquema emitiam laudos falsos atestando a pureza da falsa cocaína, permitindo que os envolvidos ficassem com a droga pura, evitando suspeitas. As drogas eram revendidas em seguida por um alto valor.

Ainda na tarde dessa sexta-feira, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa da delegada, na Vila Olímpia, bairro de alto padrão da zona oeste de São Paulo.

No local foram apreendidos celulares, documentos, além da arma, distintivo e carteira funcional da delegada. Os aparelhos eletrônicos terão os sigilos telemáticos quebrados, para a colheita de eventuais provas que reforcem o suposto envolvimento da delegada no esquema criminoso.

A defesa dela não foi localizada. O espaço segue aberto para manifestações.

Os dois distritos que Maria Cecília havia trabalhado, o 77º DP (Santa Cecília) e o 2º DP(Bom Retiro), estão subordinados à 1ª Delegacia Seccional, que gerencia as unidades da Polícia Civil no centro paulistano.

Ambas as delegacias, juntamente com o 1º DP (Sé) e o 12º DP (Pari), tinham parte de seus recursos materiais e humanos usados na engrenagem da quadrilha — que trocava cargas milionárias de drogas, geralmente cocaína, por talco ou gesso, por exemplo.

Relatórios da Corregedoria da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo (MPSP), obtidos pela reportagem, afirmam que o chefe da 1ª Delegacia Seccional, Elvis Cristiano da Silva, teria vendido cargos de chefia nos distritos do centro paulistano, os quais teriam sido ocupados por comparsas no esquema de tráfico de drogas.

Chefe afastado e preso

A delegada afastada nessa sexta coordenava a mesma delegacia na qual o chefe de investigações Cléber Rodrigues Gimenez comandava a apuração do caso.

Ele foi preso, no fim de janeiro, suspeito de contribuir com uma equipe de criminosos que apreendiam as cargas de drogas, as trocavam por talco e gesso e, posteriormente, as vendiam para traficantes internacionais.

Um galpão no Bom Retino, pertencente ao policial, era usado para a substituição das cargas. Um perito do Instituto de Criminalística estaria também envolvido com a quadrilha, com a função de emitir laudos oficiais, constatando a pureza de substâncias que, na verdade, não eram entorpecentes.