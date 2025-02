Quem é a jovem que morreu na queda de teto de igreja histórica em Salvador

A paulista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (5), quando o teto da Igreja São Francisco de Assis, no Pelourinho, desabou.

Natural de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Giulia trabalhava em uma empresa multinacional de alimentos e vivia na capital paulista. Nas redes sociais, ela costumava publicar imagens de seu cotidiano, como viagens que fazia, aniversários e fotos com amigos.

Ainda na tarde da última terça (5), ela publicou uma foto da viagem a Salvador, onde aparece o Forte de São Marcelo, lugar histórico da cidade, localizado na Baía de Todos os Santos.

Veja abaixo:

À CNN, uma ex-colega de trabalho de Giulia a descreveu como uma pessoa “tranquila e amigável”, sempre estando alegre como todos a sua volta.

O desabamento

Na tarde desta quarta-feira (5), teto da Igreja São Francisco de Assis, no bairro Pelourinho, em Salvador (BA), desabou. Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas após o desabamento, segundo o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

A vítima foi identificada como Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, era de Ribeirão Preto (SP) e visitava a igreja conhecida como ‘igreja do ouro’. Entre os feridos, estão dois estrangeiros, conforme o coronel Adson Marchesini, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do estado, em entrevista à CNN.

Os feridos sofreram ferimentos leves e não correm risco de morte, segundo a Polícia Civil. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Bahia vai investigar a morte da turista pela que do teto da basílica. Guias foram expedidas para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e os laudos periciais “serão essenciais para esclarecer as causas do acidente”, segundo a polícia.