Bianca Censori apostou em um look ousado para o Grammy 2025 – premiação que ocorreu nesse domingo (2/2) em Los Angeles, nos Estados Unidos. A australiana, esposa de Kanye West, exibiu uma roupa totalmente transparente no tapete vermelho do evento.

Quem é Bianca Censori? Bianca Censori é uma arquiteta nascida e criada em Melbourne, na Austrália, que trabalha para a marca Yeezy, controlada por Kanye, desde 2020.

Ela se casou com o rapper em 2022 após a separação dele da socialite Kim Kardashian. Apesar do casamento, eles só foram vistos juntos publicamente em 2023.

É comum Bianca aparecer com looks extravagantes — com direito a muita pele à mostra e transparência. Segundo a imprensa internacional, as roupas são escolhidas a dedo pelo próprio Kanye West. Polêmica no Grammy Bianca Censori acompanhou o rapper Kanye West, que concorreu na categoria Melhor Música de Rap, com o single Carnival. O cantor não foi premiado.

Logo após as fotos polêmicas no tapete vermelho, Bianca teria vestido um casaco vermelho por cima do vestido transparente e ido embora acompanhada do marido.