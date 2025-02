Relembre a história do desaparecimento e assassinato de Gabby Petito

Ela conheceu Laundrie ainda no ensino médio e os dois começaram a namorar após a formatura. Juntos, eles se mudaram para a Flórida, local em que a família do rapaz morava. Um tempo depois, eles ficaram noivos e, no dia 2 de julho de 2021, decidiram sair em uma viagem de van pelos Estados Unidos.

Os dois passaram a documentar seus passos no canal do YouTube de Petito, chamado Nomadic Statik. Brian aproveitava o Instagram para também publicar as atualizações. As coisas começaram a ficar estranhas no mês seguinte, quando a polícia de Moab, em Utah, interveio em uma briga de casal.

Uma testemunha detalhou que viu o momento em que os dois começaram a discutir e Brian entrou na van. Com a porta trancada, Gabby Petito, então, entrou pela janela do veículo. Quando os oficiais chegaram ao local, eles encontraram a menina chorando e ela afirmou que tinha problemas de saúde mental.

Agosto, entretanto, virou uma mês de angústia para a família da influencer, que parou de ligar para a mãe e deixou de fazer atualizações no YouTube. Laundrie voltou para casa em 1º de setembro, sozinho.

A família da jovem registrou o seu desaparecimento em 11 de setembro de 2021. Oito dias depois, o corpo dela foi encontrado no parque nacional do estado de Wynoming. A causa da morte foi estrangulamento.

Loundrie foi dado como desaparecido em 17 de setembro e encontrado, sem vida, em outubro, no Parque Ambiental Myakkahatchee Creek, na Flórida. Ao lado do corpo, a polícia encontrou um caderno de anotações com detalhes sobre o crime.