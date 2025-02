Corintiana, a apresentadora Maisa se envolveu em rumores de romance com o astro do time, Memphis Depay. A atriz e o jogador começaram a se seguir no Instagram na última semana e intensificaram especulações sobre uma possível relação após trocarem interações nas redes sociais.

Quem é Memphis Depay? O astro holandês, de 30 anos, estreou como jogador do Corinthians recentemente e tem hobbies luxuosos e hábitos exóticos.

Memphis já teve passagens por clubes importantes do futebol mundial, como Manchester United, Barcelona e Atlético de Madrid.

O jogador diz ter “coração de leão” e utilizou essa expressão para batizar a sua autobiografia, lançada em 2019.

Affair com Maisa Nessa quarta-feira (19/2), Maisa publicou foto com a camisa do Corinthians e voltou a protagonizar rumores de romance com o atacante do time paulista. A atriz também esteve presente na festa de aniversário de Memphis Depay no último final de semana. Apesar dos rumores e interações recentes, Maisa sempre demonstrou ter uma forte relação com os eu clube do coração e é vista constantemente nos jogos do clube na Neo Química Arena. Em dezembro, a atriz também foi flagrada curtindo férias ao lado do goleiro do Timão, Hugo Souza, e do lateral, Matheuzino.