Quem é o homem linchado após estuprar e prender criança em fosso

Linchado por moradores de Tramandaí, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, Marco Antônio Bocker Jacob (foto em destaque), de 61 anos, era o principal suspeito de sequestrar e estuprar uma criança de apenas nove anos. As agressões ocorreram nessa quarta-feira (26/2), quando a polícia foi até o estabelecimento do homem para cumprir mandado de prisão.

Ao menos 40 pessoas se juntaram, invadiram o comércio e agrediram Marco Jacob até a morte. A loja e o carro dele também ficaram destruídos. O homem tem uma extensa ficha criminal. Ele já respondeu por feminicídio, tráfico de drogas, furto de veículo, crueldade contra animais e lesão corporal. No momento do ataque, os policiais tentaram impedir, mas não conseguiram.