Quem é o homem mais seguido no Instagram? Confira Top 10 de 2025

Quem é o homem mais seguido no Instagram? O Top 10 da rede social é dominado por estrelas do esporte e do entretenimento, que juntas reúnem aproximadamente 3 bilhões de fãs. Assim como em 2024, o primeiro lugar do ranking segue com futebolista Cristiano Ronaldo, seguido pelo colega de profissão Lionel Messi e pelo ator Dwayne Johnson. Neymar Jr., único brasileiro entre os 10, ocupa a sexta posição, com pouco mais de 229 milhões de seguidores. A seguir, confira o Top 10 com os homens mais seguidos no Instagram em 2025.