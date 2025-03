Quem é o “Príncipe do Garimpo” que ficou paraplégico após acidente

Pablo Severo Machado, 24 anos, conhecido como o “Príncipe do Garimpo”, é um dos principais envolvidos na exploração ilegal de minérios na Terra Indígena Yanomami em Roraima e, recentemente, foi vítima de um acidente grave na capital Boa Vista, que o deixou paraplégico.

No último 12 de fevereiro, o motorista da caminhonete Toyota Hilux, em que ele era passageiro, perdeu o controle do veículo e acabou colidindo com a grade de proteção de um viaduto e capotou. Pablo sofreu fraturas graves, nas vértebras T4 e T5, além de desalinhamento ósseo e lesão medular.

Pablo é réu por envolvimento em garimpo ilegal e é monitorado por tornozeleira eletrônica.

Império criminoso

Filho único de Irismar Cruz Machado, a “Rainha do Garimpo”, Pablo é acusado de controlar, ao lado da mãe, um império criminoso responsável pelo garimpo ilegal na região, que explora ouro e cassiterita.

Em 2020, enquanto liderava o esquema, Pablo recebeu R$ 4,2 mil de auxílio emergencial do governo, programa destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade, enquanto ostentava uma vida de luxo nas redes sociais, exibindo carros de R$ 300 mil, além de armas de fogo.

Em outubro de 2024, ele e a mãe chegaram a ser presos pela Polícia Federal (PF), mas foram libertados após um mês, por medidas cautelares.