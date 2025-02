Quem era Kim Sae-ron? Estrela coreana da Netflix foi encontrada morta aos 24 anos

A indústria do entretenimento sul-coreana está em luto após a trágica morte da atriz Kim Sae-ron, no último domingo (16). Com apenas 24 anos, a artista foi descoberta sem vida em sua residência por uma amiga que tinha planos de se encontrar com ela.

Qual foi a causa da morte de Kim Sae-ron?

Imediatamente, a amiga notificou as autoridades, que iniciaram uma investigação para apurar as circunstâncias do falecimento. Até o presente momento, não existem indícios de terceiros envolvidos na morte.

Quem era Kim Sae-ron?

Reconhecida como uma das promessas do cinema e da televisão na Coreia do Sul, Kim Sae-ron estava em destaque na série “Cães de Caça” (Bloodhounds), produzida pela Netflix. Sua carreira artística teve início aos nove anos e ganhou notoriedade com suas atuações em filmes notáveis como “Uma Vida Nova em Folha”, lançado em 2009, e “The Man From Nowhere”, de 2010.

Polêmica

Após esses sucessos iniciais, Kim foi escalada para papéis principais em produções cinematográficas, incluindo “Uma Garota à Porta”, o que indicava um futuro brilhante na indústria. Contudo, sua trajetória profissional sofreu um revés em 2022, quando ela se viu envolvida em uma polêmica relacionada a um incidente de embriaguez.

Na ocasião, a agência Gold Medalist, responsável por sua carreira, divulgou um comunicado afirmando que a atriz estava refletindo sobre suas ações e se comprometendo a reparar os danos causados. Em uma declaração posterior publicada em seu Instagram, Kim expressou seu arrependimento, reconhecendo os prejuízos causados a diversos indivíduos, incluindo comerciantes locais e cidadãos afetados pelo ocorrido. “Eu deveria ter agido de forma mais cuidadosa”, admitiu na mensagem.

