Quinze indígenas acreanos são aprovados no vestibular da UnB, um dos mais disputados do país

O resultado do vestibular indígena da Universidade de Brasília (UnB) foi publicado recentemente e conta com 15 indígenas acreanos na lista de aprovados.

Os representantes acreanos fazem parte de quatro etnias indígenas distintas, sendo elas: Huni Kuin, Nawa, Nukini e Puyanawa.

O jornalista e antropólogo Tarisson Nawa afirmou que o polo de aplicação de provas na cidade de Cruzeiro do Sul foi um grande avanço para o diálogo entre diversas organizações que contribuíram para a aprovação dos 15 indígenas.

“Essa cidade é referência porque a região do Vale do Juruá tem a maior presença de terras indígenas, 12 dos 14 povos do Acre estão lá. É uma região com muita diversidade de povos. A aprovação desses indígenas representa uma retomada do ensino superior para os povos indígenas”, disse ao Correio Brasiliense.

Yures Puyanawa, de 18 anos, foi um dos aprovados e irá cursar ciências biológicas na universidade brasiliense. O jovem revela que apesar da distância para o local de aplicação das provas, não encarou isso como um empecilho e diz sentir-se empolgado pelo novo momento de sua trajetória.

“Fiquei muito feliz com minha aprovação. Era um sonho passar em uma universidade. Minha expectativa para a UnB é seguir essa nova jornada, conhecer novas pessoas e lugares e conviver com outros parentes indígenas que estudam lá”, revela ele, que deverá se mudar para a capital federal no dia 16 de março.

“Isso é bastante importante para mim, para a minha família e para a minha comunidade. Eles estão me apoiando e incentivando nessa jornada. Pude concluir o ensino médio e já entrar na faculdade, poucos jovens têm essa oportunidade. E ser um jovem que está aprendendo a cultura do meu povo me deixa muito fortalecido”, continuou o garoto em entrevista ao periódico de Brasília.

A UnB é a pioneira entre as instituições federais de ensino a realizar um vestibular a parte para a comunidade indígena, tendo começado em 2006 as aplicações deste processo seletivo.

No ano de 2025, foram realizadas as provas em sete cidades, além de Brasília e Cruzeiro do Sul, citadas anteriormente, sendo elas: Benjamin Constant, no Amazonas; Santarém, no Pará; Cabrobró, em Pernambuco; Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso; e Porto Real do Colégio, em Alagoas.