Racionais MC’s recebem título de Doutor Honoris Causa da Unicamp

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) concederá o título de Doutor Honoris Causa aos integrantes do grupo Racionais MC’s em uma cerimônia marcada para o dia 6 de março de 2025. A honraria será entregue em reconhecimento à relevância na cena musical, como um marco cultural e político, influenciando positivamente a valorização da identidade negra e periférica.

A decisão foi aprovada pelo Conselho Universitário da Unicamp em novembro de 2023, após uma forte mobilização de estudantes e professores do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da universidade.

O reconhecimento da Unicamp ao Racionais MC’s não é um fato isolado. Em 2018, o álbum Sobrevivendo no Inferno, considerado um marco na carreira do grupo, foi incluído na lista de leituras obrigatórias do vestibular da universidade, sendo o primeiro álbum fonográfico a figurar na seleção. Já em novembro de 2022, os integrantes do grupo participaram de uma aula aberta na universidade, encerrando a disciplina Tópicos Especiais em Antropologia IV: Racionais MC’s no Pensamento Social Brasileiro, ministrada pela professora Jaqueline Santos, do IFCH.

O título de Doutor Honoris Causa, a maior distinção que uma universidade pode conceder, é tradicionalmente atribuído a personalidades que deram contribuições significativas nas áreas da arte, ciência, educação ou política. Em 2023, Milton Nascimento, cantor e compositor brasileiro de renome internacional, também foi agraciado com a mesma honraria.

A trajetória dos membros do grupo — Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay — é marcada por letras que se tornaram fundamentais no debate sobre desigualdade social, violência policial e racismo. A Unicamp enfatiza que suas músicas e ações também desempenham um papel crucial na reflexão crítica sobre as questões sociais que impactam diretamente as periferias e as populações marginalizadas.

A cerimônia de entrega do título aos Racionais MC’s acontecerá no dia 6 de março de 2025, às 15h (horário de Brasília) e será transmitido ao vivo pelo Canal Imprensa da Unicamp no YouTube.