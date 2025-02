O que rolou aqui? Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., teria gastado R$ 6 milhões em seu cartão de crédito no mês de dezembro para janeiro. O valor, que incluiu até fretes de um jatinho particular, precisou ser pago por Neymar Pai.

De acordo com o Fofocalizando, do SBT, Rafaella Santos precisou pedir ajuda para o pai, que teria ficado bravo com os gastos excessivos da filha.

#Exclusiva! 🚨 Saiba quem é a famosa que gastou R$ 6 MILHÕES em um cartão de crédito e contou com a ajuda do pai para pagar a fatura. O pai ajudou a pagar, mas ficou revoltado!#FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/mO8a9DYwHM — Fofocalizando (@pfofocalizando) February 26, 2025 Namoro com Gabigol Rafaella e Gabigol estão juntos novamente. Os rumores da reconciliação começaram após uma viagem ao Japão em dezembro de 2024.

Desde então, os dois vinham sendo flagrados juntos, até que o jogador assumiu o namoro durante sua apresentação ao Cruzeiro. O relacionamento é marcado por idas e vindas desde 2015.