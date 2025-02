Ao contrário da imprensa britânica, a mídia portuguesa tem publicado, com frequência, atualizações do estado de saúde do rei Charles III. Conforme uma especialista em questões da família real do Reino Unido, o avanço do câncer da majestade de 76 anos é “imparável”, o que teria levado a esposa dele, a rainha Camilla, a impor regras ao funeral do marido.

De acordo com o portal português Flash!, a rainha anunciou a amigos próximos, de forma particular, sobre não querer a presença de Meghan Markle no funeral do marido. Descrita como persona non grata, ela é esposa do príncipe Harry, enteado de Camilla e caçula de Charles. “A rainha teria dito aos mais próximos que caso a norte-americana [Meghan Markle] insista em marcar presença nas cerimônias fúnebres, isso será mesmo uma provocação para com toda a família real”, destacou o tabloide em um artigo. A princípio, o rei Charles também compartilha da mesma ideia da rainha Camilla. “Essa vontade é comungada pelo próprio rei, que também não consegue perdoar a nora por todas as afrontas”, escreveu o portal. Vale relembrar que Meghan renunciou aos cargos seniores na monarquia e revelou os bastidores da realeza em entrevistas. “A rainha Camilla não tem dúvidas: depois de anos de acusações públicas e tantas críticas à Coroa da Inglaterra, a presença de Meghan Markle só iria provocar mais indignação e dor em um momento que se pretende de respeito e união familiar. Portanto: ‘Aqui, ela não põe os pés’”, salientou o Flash!. Getty Images Entenda o que ocorrerá na monarquia britânica, caso o rei Charles morra ou abdique ao cargo Como o rei Charles está com câncer, e devido à sua idade avançada – 76 anos –, o príncipe William teria iniciado o processo de transição do trono.

William é o primogênito de Charles, fruto do primeiro casamento do rei com a saudosa princesa Diana.

Quando Charles morrer, ou caso decida renunciar, William assume automaticamente o posto de rei do Reino Unido.

Esposa de William, Kate Middleton se torna a rainha consorte.

Com a mudança, a rainha Camilla, cônjuge de Charles III, passa a ter o título de rainha viúva.

O primogênito de William e Kate, o príncipe George, fica na primeira posição da linha sucessória do trono. Mina Kim – WPA Pool/Getty Images